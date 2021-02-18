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Гаджиев назвал своего фаворита в бою Чудинова и Чилембы

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Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев дал прогноз на предстоящий бой между российским боксером, чемпионом WBA Gold в суперсреднем весе Федором Чудиновым и его малавийским соперником, учеником легендарного боксера Роя Джонса Айзеком Чилембой. Об этом он сообщил телеканалу РЕН ТВ 18 февраля.

Он подчеркнул, что оба соперника являются крепкими бойцами. За спиной у Чилембы «высококачественные и конкурентные поединки» с российскими спортсменами Дмитрием Биволом и Сергеем Ковалевым.

«Чудинов — классный парень, но, на мой взгляд, классом немного ниже, чем Чилемба. Но при этом предельно мотивирован. Не забывайте, ведь он еще бьется у себя дома. Он мой фаворит, хотя и с небольшим перевесом», — сказал Гаджиев.

Гаджиев отметил, что исход поединка будет зависеть от формы бойцов — Чилемба давно не выходил в ринг, и если он покажет свой лучший бокс, то Чудинову будет непросто на ринге.

В последний раз Федор Чудинов выходил на боксерский ринг в сентябре 2020 года — тогда он техническим нокаутом победил Садика и защитил титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Gold во втором среднем весе.

Встреча Чудинова и Чилембы пройдет в главном бою турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». Телеканал покажет бои в прямом эфире.

Помимо поединка Чудинова с Чилембой, на ринге встретятся скандально известный боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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