Строителя придавило металлической балкой на стройке в Москве

Рабочего придавило металлической балкой на стройке на юге Москвы. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

ЧП произошло на пересечении проспекта Вернадского и улицы Коштоянца. В результате падения металлической балки пострадавший 1973 года рождения получил множество переломов.

На место происшествия выехала бригада скорой помощи.

Ранее, 16 февраля, сообщалось, что в Благовещенске произошел несчастный случай на стройплощадке на улице Василенко. В шахту лифта с высоты 4 м упал мужчина, сообщается на сайте kp.ru.

Спасатели спустились в шахту, осмотрели пострадавшего и эвакуировали его. Мужчину передали медикам скорой помощи.