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Мужчина упал в шахту лифта на стройплощадке в Благовещенске

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В Благовещенске произошел несчастный случай на стройплощадке на улице Василенко. В шахту лифта с высоты 4 м упал мужчина, сообщает ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия направили дежурную смену Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Спасатели спустились в шахту, осмотрели пострадавшего и эвакуировали его. Мужчина был передан медикам «скорой», пишет Амурская Служба Новостей.

Городская прокуратура по данному факту проводит проверку. К работе привлечены сотрудники инспекции Госстройнадзора. Специалисты дадут оценку соблюдению требований безопасности на стройплощадке, а также выяснят, как и с какой целью пострадавший попал на объект.

Свою доследственную проверку также проводит Следственный отдел по городу Благовещенску.

Ранее в феврале сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту гибели рабочего в Набережных Челнах (Татарстан). Он вместе с коллегой поднимался в самодельной люльке, представлявшей собой металлическую решетку и деревянный поддон. На высоте нескольких метров подъемник опрокинулся, оба рабочих выпали.

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