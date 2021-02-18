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Кипр разделит прибывающих в страну туристов по цветам
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Кипр разделит прибывающих в страну туристов по цветам

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Новые меры по борьбе с коронавирусом примут власти Кипра. С 1 марта страна присвоит всем государствам, откуда в страну прибывают туристы, цвета по риску распространения COVID-19. Об этом 18 февраля сообщил портал In-Cyprus.

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От цветов стран будут зависеть требования, предъявляемые приезжающим.

«Всем прибывшим с 1–31 марта из «зеленых» стран потребуется бесплатный тест ПЦР по прибытии, при этом требование отменят с 1 апреля», — говорится в публикации.

Туристы, прибывающие из стран «янтарного» цвета, за 72 часа до поездки должны пройти ПЦР-тест на коронавирус. Проживающим в «красных» странах» потребуется этот же тест, но сделанный до и после прибытия.

Минтранс Кипра также сообщил, что продлевает до 31 марта обязательный семидневный карантин в медучреждениях для прибывающих из Великобритании. «Цветовое разграничение» будут перепроверять и в случае необходимости изменять еженедельно.

С 1 марта Кипр возобновляет прием туристов из 56 стран. С этого числа Кипр возобновит и оформление туристических виз гражданам России. При этом процесс подачи документов на визу полностью перейдет в онлайн-формат, а заявку нужно будет регистрировать в электронном виде через веб-сайты посольства и консульств.

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