Автозавод ГАЗ начал продажи нового грузовика «Валдай NEXT»

В 157 дилерских центрах автозавода ГАЗ по всей России 18 февраля стартовали продажи нового среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай NEXT». Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе компании.

Преимуществом новой модели Горьковского автозавода является бескапотная кабина, которая позволила уменьшить габариты автомобиля и увеличить объем грузового отсека до 29 куб. м. В «Валдай NEXT» установлен дизельный двигатель Cummins ISF 2.8, новая 6-ступенчатая коробка передач и элементы трансмиссии от более тяжелых версий ГАЗ, что позволило создать эффективный и экономичный грузовик, рассчитанный на интенсивную эксплуатацию.

В базовой комплектации «Валдай NEXT» получил круиз-контроль, систему распределения тормозных усилий, систему курсовой устойчивости, систему помощи при трогании на подъем и антипробуксовочную систему. Топливный бак увеличенного объема (125 л) обеспечивает до 780 км пробега или 2,5 дня интенсивной работы без дозаправки.

Новая модель предназначена для решения различных задач в сфере городских перевозок и муниципального хозяйства.

О начале серийного производства «Валдай NEXT» сообщалось в начале феврале.

Развитие линейки автомобилей поколения NEXT, отвечающих требованиям внутреннего и экспортного рынков, ведется на Горьковском автозаводе с 2013 года. Для выпуска новых моделей на Горьковском автозаводе промышленник Олег Дерипаска инвестировал в создание новых линий штамповки и сварки, современного окрасочного комплекса, организацию высокотехнологичных автокомпонентных производств.