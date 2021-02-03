В России началось серийное производство грузовика «Валдай NEXT»

На Горьковском автозаводе (ГАЗ) Олега Дерипаски началось серийное производство среднетоннажного грузового автомобиля «Валдай NEXT». Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия, поступившем «Известиям» в среду, 3 февраля.

По словам президента Группы ГАЗ Вадима Сорокина, новинка представляет собой компактный городской грузовик, маневренный и экономичный. Он будет выпускаться с набором наиболее востребованных надстроек.

«Мы постарались сделать машину не только функциональной и эффективной с точки зрения бизнеса, но и максимально удобной для водителя. Хорошая обзорность и множество электронных «помощников» позволят обеспечить высокий уровень безопасности в дороге», — подчеркнул он.

Автомобиль будет выпускаться с двумя вариантами колесной базы и тремя вариантами длины грузовой платформы. Объем грузового отсека составляет от 20 до 29 куб. м, а площадь кузова позволяет разместить от 8 до 11 стандартных европалет. Кроме того, к заказу будут доступны три типа надстроек: промтоварные и изотермические фургоны, европлатформы. В дальнейшем линейка вариантов спецтехники будет расширена.

Размер новой модели удалось уменьшить благодаря бескапотной кабине. Это же позволило увеличить объем доступного грузового пространства, а также обеспечить высокую маневренность и минимальный радиус разворота.

В автомобиле установлены дизельный двигатель Cummins ISF 2,8 и 6-ступенчатая коробка передач. Благодаря этому удалось добиться низкого уровня расхода топлива и улучшить динамические характеристики транспортного средства.

На первом этапе полная масса нового среднетоннажника составит 6,7 т, грузоподъемность (по шасси) — до 3,8 т. В модельном ряду автозавода линейки NEXT новый грузовик займет нишу между «тяжелой» версией «ГАЗели NEXT» и «ГАЗоном NEXT». Автомобили семейства NEXT Группа ГАЗ начала выпускать с 2013 года, за этот период инженеры компании создали широкую линейку коммерческого транспорта и автобусов. Для выпуска современной техники на Горьковском автозаводе были созданы новые линии штамповки и сварки, построен окрасочный комплекс, организованы высокотехнологичные автокомпонентные производства. Акционер компании Олег Дерипаска инвестировал в новые производства и разработки ГАЗа около $1 млрд.