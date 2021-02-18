Итальянский сенат проголосовал за доверие новому кабинету министров

Сенат Италии выразил доверие новому кабинету министров. Команду поддержали в том числе партии, обычно оппонирующие друг другу по большинству вопросов. Ранее правительство страны возглавил Марио Драги. Премьер-министром стал бывший председатель Центробанка ЕС. Приоритетные задачи Драги — борьба с пандемией, восстановление экономики, передает телеканал «Известия». Предыдущий премьер Джузеппе Конте ушел в отставку в конце январе. Правительство Конте утратило большинство в сенате. Кризис начался после того, как из правящей коалиции вышла партия «Живая Италия».

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