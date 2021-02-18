Россияне смогут получить налоговый вычет одним кликом. ФНС объединит личные кабинеты налогоплательщиков и системы онлайн-касс, передает телеканал «Известия».

Граждане, зарегистрированные на сервисе ФНС, смогут просмотреть список своих покупок. Для налогового вычета на сайте появится специальная кнопка. Срок возврата денег по закону о налоговом вычете сократится до полутора месяцев. Новая услуга будет запущена в марте.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.