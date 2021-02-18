В сирийском Хомсе обнаружили схрон оружия боевиков

В сирийском Хомсе обнаружили склад оружия боевиков. Движение террористов к схрону зафиксировали российские БПЛА, передает телеканал «Известия».

В развалинах прятали 36 автоматов, 20 тыс. боеприпасов, установку противотанковой управляемой ракеты.

Правительственные войска Сирии уничтожили группу из четырех боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые охраняли тайник.

В Хомсе остаются небольшие преступные группы. От основных сил боевиков

территорию очистили в 2018 году. Тайники с оружием находят и в других регионах.

За три месяца военные РФ раскрыли около 10 складов террористов.

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