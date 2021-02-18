В сирийском Хомсе обнаружили схрон оружия боевиков
В сирийском Хомсе обнаружили склад оружия боевиков. Движение террористов к схрону зафиксировали российские БПЛА, передает телеканал «Известия».
В развалинах прятали 36 автоматов, 20 тыс. боеприпасов, установку противотанковой управляемой ракеты.
Правительственные войска Сирии уничтожили группу из четырех боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые охраняли тайник.
В Хомсе остаются небольшие преступные группы. От основных сил боевиков
территорию очистили в 2018 году. Тайники с оружием находят и в других регионах.
За три месяца военные РФ раскрыли около 10 складов террористов.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.