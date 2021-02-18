Финские ученые обнаружили новый штамм коронавируса

Финские ученые из Института биотехнологии Хельсинского университета обнаружили новый штамм коронавируса, передает телеканал «Известия».

Мутация получила название Fin-796H. Образец инфекции доставили из южной части страны. Штамм имеет схожие черты с вирусами, найденными несколько месяцев назад в Великобритании и ЮАР. Fin-796H сложно обнаружить при помощи ПЦР-теста.

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