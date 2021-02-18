Названы лидирующие по социально-экономическому росту субъекты РФ

Фонд развития гражданского общества составил рейтинг регионов по экономической и социальной устойчивости. При составлении перечня специалисты учитывали размер зарплат граждан, уровень прожиточного минимума, экономическую производительность субъекта, передает телеканал «Известия».

Исследование коснулось 20 из 85 субъектов страны. На первом месте в списке — Ямало-Ненецкий автономный округ. Серебро досталось

Магаданской области. Третье место занял Чукотский автономный округ.

Также в десятке лидеров: Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург.

Среди аутсайдеров: Коми, Подмосковье, Камчатка. Замыкают рейтинг Хабаровский край и Татарстан.

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