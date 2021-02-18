На Кипре в ДТП погиб американский режиссер Дик О’Хари

Американский актер и режиссер Ахаб О’Хари, известный под псевдонимом Дик О’Хари, погиб в автокатастрофе на Кипре. Об этом в среду, 17 февраля, сообщило издание Cyprus Mail.

ДТП с участием 58-летнего О’Хари произошло во вторник между деревнями Айя-Варвара и Аксилу. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Машина, в которой находился мужчина, несколько раз перевернулась. В полиции города Пафоса предполагают, что находившийся за рулем режиссер не был пристегнут ремнем безопасности и немного превысил скорость.

Спасатели вызволили пострадавшего из искореженного салона автомобиля и доставили его в отделение скорой помощи больницы в Пафосе, где врачи констатировали его смерть, пишет сайт aif.ru.

Как отмечает телеканал «360», О’Хари имел индейское происхождение. Был хорошо знаком русскоязычному населению Кипра по сериалу Legend Hunt о путешествиях. Снимал фильмы о России. Снялся в нескольких фильмах, одним из последних его проектов стала лента «Никогда не стареешь» 2019 года.

Много путешествовал по миру, бывал в России, Китае, Монголии и Мальте, знал восемь языков, дружил с голливудскими знаменитостями, включая Стивена Сигала. Работал журналистом и кинопродюсером, жил в деревне Пенталия в районе Пафоса на Кипре.