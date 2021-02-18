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Семь человек ранены в результате стрельбы в Филадельфии

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В результате стрельбы около вокзала в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) пострадали семь человек, они госпитализированы, сообщил в среду, 17 февраля, телеканал ABC News.

Отмечается, что возраст раненых составляет от 17 до 71 года. При этом пострадавший 71-летний мужчина получил ранения в живот и обе ноги, он находится в критическом состоянии. Состояние остальных шести человек стабильное, уточнили в местной полиции.

Офицеры задержали одного подозреваемого в стрельбе, у него изъято две единицы огнестрельного оружия. При этом полицейские допускают, что стрелков могло быть несколько.

На месте событий обнаружено 18 гильз, специалисты пытаются определить, все ли они были выпущены одним злоумышленником.

12 февраля в Торонто двое получили тяжелые ранения при стрельбе, в том числе 14-летняя девочка. Четверо подозреваемых в совершении преступления сбежали с преступления. В их поисках задействованы ищейки.

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