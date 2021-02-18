Ученые рассказали о тяжелом течении COVID-19 у младенцев на искусственном вскармливании

Тяжелее всего COVID-19 болеют дети до года, находящиеся на искусственном вскармливании, рассказали «Известиям» в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это происходит потому, что ключевые иммунные компоненты не поступают к младенцам с грудным молоком, а собственный организм у них еще не вырабатывает достаточно защитных антител.

— Искусственники в принципе болеют тяжелее любыми инфекционными заболеваниями по отношению к младенцам, которых матери кормят грудным молоком, — объяснил замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.

Искусственники чаще умирают от пневмонии, уточнил эксперт.

По словам Александра Горелова, следующей группой детей, у которых больше всего тяжелых случаев COVID-19, являются подростки 13–18 лет. Впрочем, лишь у 17,6% всех детей возникает болезнь с осложнениями. А тяжелые случаи составляют всего 0,2% (у взрослых 5%).

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Грудной сбой: дети на искусственном вскармливании тяжелее переносят COVID-19