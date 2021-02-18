Бизнес предупредил о рисках ухудшения качества связи в регионах

Малые операторы предупредили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о вероятном ухудшении сервиса для абонентов в отдаленных населенных пунктах. Об этом сказано в письме Ассоциации операторов телефонной связи (АОТС) в ведомство, с которым ознакомились «Известия».

В конце декабря 2020-го ФАС по поручению президента России подготовила законопроект, который вводит максимальный уровень тарифов для размещения оборудования связи операторов. Речь о допуске к объектам, находящимся в государственной и муниципальной собственности, а также опорам воздушных линий электропередач и наружного освещения.

Сейчас методика расчета тарифа не установлена, и цены могут отличаться в разы, пояснили «Известиям» в пресс-службе ФАС. Например, плата за размещение линий связи на опорах линий электропередач варьируется примерно от 15 до 1,5 тыс. рублей в месяц за одну опору.

Законопроект антимонопольной службы предусматривает замену права собственника на обязанность взимать плату за размещение оборудования, сказано в обращении АОТС в ведомство. Кроме того, в документе не указаны принципы расчета тарифов и порядок действий органов власти, подчеркнули в ассоциации. Пока что во многих населенных пунктах собственники позволяют операторам безвозмездно пользоваться их имуществом для размещения сетей связи, так как понимают, что такая плата увеличивает стоимость услуг, сказано в письме в ФАС.

— Хотя сама постановка вопроса о едином подходе к тарифам на оплату пользования инфраструктурой верна, в сельской местности такое условие теряет всякий экономический смысл, и на прокладку кабеля дальше у мелких операторов денег не остается, — объяснил гендиректор АОТС Сергей Ефимов.

Если законопроект будет принят в предложенном виде, есть риск, что небольшие операторы уйдут с телеком-рынка, сказал он. А это может повлечь ухудшение качества связи в отдаленных населенных пунктах, ведь к «неудобному» пользователю крупный оператор вообще может не потянуть кабель, пояснил Сергей Ефимов.

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