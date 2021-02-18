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Торговые сети предупредили о росте цен на непродовольственные товары

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Федеральные ритейлеры предупредили, что цены на непродовольственные товары могут вырасти. Об этом сказано в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Минпромторг от 9 февраля. «Известия» ознакомились с ним. Организация указала, что стоимость контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии с ноября по январь 2021 года значительно повысилась. Это касается как морского, так и железнодорожного транспорта.

Например, поставки в порты Дальнего Востока из Шанхая с 1 по 10 октября для одного контейнера весом в 40 футов (линия MMC) стоили $2,7 тыс., с 21 по 31 декабря — $11,1 тыс., а с 16 по 31 января — $13,3 тыс. Таким образом, цена транспортировки выросла в январе почти в пять раз по сравнению с октябрем и почти в 1,2 раза по сравнению с декабрем. Это «приведет к соответствующему увеличению розничных цен в организациях торговли», сказано в письме.

Минпромторг учтет фактор повышения стоимости контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии при анализе динамики цен, сказали в пресс-службе ведомства.

У розничных продавцов есть запасы на складах, но через пару месяцев они закончатся, сказала «Известиям» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. После это можно ожидать постепенного роста цен на полках, полагает эксперт. По ее мнению, импортная бытовая техника и электроника может подорожать на 10-20% от текущего уровня. Стоимость других товаров будет увеличиваться не столь драматично: одежда, обувь, игрушки могут подорожать на 5-7%, оценила Анна Бодрова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сбытовая техника: продавцы предупредили о подорожании импорта

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