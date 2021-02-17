Ford прекратит продажи в Европе машин с традиционными моторами

Американская компания Ford к 2030 году прекратит продажи в Европе автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и заменит их на машины с гибридными силовыми установками и электромоторами. Об этом 17 февраля сообщает Autocar.

Отмечается, что в ближайшее время Ford приступит к модернизации своего главного европейского предприятия в немецком Кельне. В переоборудование предприятия для выпуска гибридов и электрокаров будет инвестирован $1 млрд.

В 2023 году на этом заводе стартует производство нового легкового электрокара, а вскоре на конвейер встанет еще одна подобная модель.

29 января сообщалось, что концерн General Motors к 2035 году планирует перейти на выпуск легковых автомобилей, оснащенных электродвигателями.

Согласно расчетам корпорации, к концу 2025 года 40% продаваемых ею в США моделей автомобилей будет приходиться на электрокары. General Motors ранее заявила, что намерена выделить около $27 млрд в ближайшие пять лет на разработку машин с электродвигателями, а также управляемых компьютером.