Во Франции опубликуют ранее неизвестное произведение Пруста

Во Франции скоро выйдет в свет ранее неизвестное и считавшееся утраченным произведение Марселя Пруста. Издательство Gallimard 18 марта выпустит книгу «75 страниц», передает телеканал «Известия». Этот текст Пруст написал в 1908-м году, еще до начала работы над своим главным циклом романов «В поисках утраченного времени». По словам издателя, в книге «75 страниц» содержатся наброски главного произведения французского писателя, а также ключи к его пониманию.

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