Выгнавшего на мороз людей водителя автобуса отстранили от работы в Рязани

В Рязани от работы отстранили водителя маршрутного автобуса, который обматерил пассажиров и выгнал их на мороз. Жалобы на его хамство появились в соцсетях.

Как поясняет РИА «7 новостей», речь идет о водителе, который работал на маршруте № 71. Пассажиры рассказывали, что он регулярно отказывался брать у них оплату картой, при этом принимал ее у других людей. На замечания мужчина обычно реагировал нецензурной бранью.

Женщина, пострадавшая от действий этого водителя, рассказала, что в 20-градусный мороз он отказался везти пассажира, выставив его за дверь, а заодно применил к нему нецензурную лексику.

12 февраля сообщалось о принятии Госдумой законопроекта, согласно которому водителям запрещено высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет.