РКН потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Соловьева

Роскомнадзор направил в адрес компании — владельца социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к информации в аккаунте журналиста Владимира Соловьева и пояснить причины ограничения доступа к нему. Об этом сообщается на сайте РКН в среду, 17 февраля.

«Ранее доступ к учетной записи Соловьева был ограничен администрацией соцсети. Такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение», — отмечается в письме.

В ведомстве напомнили, что, согласно Федеральному закону от 30.12.2020 N482-ФЗ, администрация этой соцсети «может быть признана причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включена в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора».

Ранее в среду Соловьев написал в своем Telegram-канале, что его снова заблокировали в приложении Clubhouse. Он подчеркивал, что с его стороны не было никаких нарушений.

«Clubhouse против свободы слова?» — написал телеведущий.

Соловьев отметил, что служба поддержки социальной сети не ответила на его письмо.

Формат приложения предусматривает общение только в голосовом режиме, в формате беседы. Возможности писать текстовые сообщения и обмениваться фото или видео в нем нет.

В соцсети есть «комнаты», в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели — «выходить» и «заходить» в разные беседы. Сейчас приложение доступно только для пользователей устройств с iOS.