Путин подписал закон о бессрочном продлении льгот сиротам при поступлении в вузы

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бессрочном продлении права детей-сирот на бюджетные места в вузах в рамках квоты. Документ опубликован в среду, 17 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Известно, что на внеконкурсное зачисление в вузы имели право дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, а также граждане, которые приобрели инвалидность вследствие травмы на военной службе. Однако срок действия льготы, которая предусматривает выделение квоты в размере 10% от общего числа бюджетных мест при минимально набранном количестве баллов по каждому из предметов, истек 1 января 2021 года.

Подписанный президентом закон от 17 февраля 2021 года придает бессрочный характер данной льготе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ветеранов боевых действий.

Кроме того, документ предусматривает бессрочное продление особого права детей-сирот при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной квоты. Отмечается, что данное право действует при условии успешного прохождения вступительных испытаний.

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