Матвиенко раскрыла размер своей пенсии

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала бороться с фейками о размерах пенсий чиновников и сообщила, что ее пенсия составляет 25 тыс. рублей. Об этом она заявила 17 февраля на заседании палаты.

По словам Матвиенко, в интернете распространяются фейки по поводу каких-то баснословных пенсий сенаторов, депутатов и чиновников.

«Я, например, из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тыс. рублей. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано. У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тыс. рублей»,— сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что граждане раздражаются, когда видят такие цифры. Матвиенко заявила о необходимости подумать, каким образом доносить достоверную информацию до граждан, чтобы не рождались подобные слухи и не происходила дискредитация людей, работающих во власти.

Согласно декларации Матвиенко, ее доход в 2019 году увеличился на 1,4 млн рублей и составил 16,7 млн рублей.

10 февраля депутат Госдумы и глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что увеличить пенсии жителей России можно тремя способами. Первый — сократить непрофильные расходы Пенсионного фонда. Второй — увеличить с 10 до 22% взносы в ПФР для россиян, чьи доходы составляют свыше 1 млн 465 тыс. рублей в год. Третий способ — отменить налоговые льготы для экспортеров сырья. По словам Миронова, это может принести в бюджет дополнительно 2 трлн рублей.