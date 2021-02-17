МВД сообщило о мошенничестве с фальшивыми номерами полиции

В России всплеск мошенничества с подменой телефонных номеров. Злоумышленники представляются сотрудниками банков и полиции. Используют официальные номера МВД и финансовых учреждений, сообщает телеканал «Известия». Жертвы оформляют онлайн-кредит и переводят деньги на счет. Потом звонит другой участник преступной схемы. Мошенник представляется полицейским и рекомендует следовать инструкциям звонивших ранее «представителей банка». Злоумышленники при этом используют современную технологию подмены данных. Полиция просит не сообщать данные банковских карт.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.