Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность целостности и суверенитету Сирии
Экономика
Госдума приняла в I чтении законопроект о налогообложении криптовалют
Мир
В бундестаге призвали выставить счет США за задержку «Северного потока – 2»
Мир
Новый премьер-министр Италии высказался за укрепление диалога с Россией
Общество
Совфед одобрил закон о штрафах за невыполнение требований силовиков на митингах
Авто
В РОАД сообщили о приостановке выдачи льготных автокредитов
Экономика
РФ предложит ЕЭК отменить пошлины на ввоз мелких бриллиантов
Общество
Совфед одобрил закон о штрафах за санкции в отношении российских СМИ
Спорт
Эксперт заявил о высоких шансах Медведева попасть в финал Australian Open

Контрафакт на рынке сливочного масла составляет 50%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каждая вторая пачка сливочного масла, каждая четвертая бутылка молока и каждое пятое мороженое признано контрафактным или фальсифицированным. Об этом говорится в работе научно-исследовательского финансового института Минфина (есть в распоряжении «Известий»).

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%
Эксперты Аналитического центра при правительстве назвали причины увеличения стоимости продуктов питания в 2020 году

«В процентном соотношении доля незаконного оборота питьевого молока и сливок достигает 24,56%, сливочного и топленого масла и спредов — 44,13%, мороженого — 21,51%», — указано в работе.

Цель исследования состояла в оценке целесообразности введения обязательной маркировки молочной продукции. В результате эксперты пришли к мнению, что контроль за семью товарными группами позволит вывести из незаконного оборота 22,4%, то есть почти 9,9 млрд единиц производства (всего их около 44 млрд).

В случае введении маркировки на эти позиции государство дополнительно получит 21,9 млрд рублей, считают специалисты. Средства поступят в бюджет из-за роста количественных показателей — налога на прибыль и доходы физических лиц, а также страховых взносов. При замещении незаконной продукции прибыль производителей составит 52,6 млрд рублей.

— С учетом этого мы считаем, что маркировка целесообразна и не приведет к различным негативным последствиям, — заключила руководитель центра отраслевой экономики НИФИ Инна Рыкова.

Ранее представители научно-исследовательского института Минфина уже сообщали «Известиям», что маркировка молока и воды не вызовет роста цен. Наоборот, контроль за продукцией позволит стабилизировать рынок. Кроме того, за шесть следующих лет государство получит дополнительно более 167 млрд рублей, а с полок магазинов пропадет нелегальная продукция.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021