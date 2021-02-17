Контрафакт на рынке сливочного масла составляет 50%

Каждая вторая пачка сливочного масла, каждая четвертая бутылка молока и каждое пятое мороженое признано контрафактным или фальсифицированным. Об этом говорится в работе научно-исследовательского финансового института Минфина (есть в распоряжении «Известий»).

«В процентном соотношении доля незаконного оборота питьевого молока и сливок достигает 24,56%, сливочного и топленого масла и спредов — 44,13%, мороженого — 21,51%», — указано в работе.

Цель исследования состояла в оценке целесообразности введения обязательной маркировки молочной продукции. В результате эксперты пришли к мнению, что контроль за семью товарными группами позволит вывести из незаконного оборота 22,4%, то есть почти 9,9 млрд единиц производства (всего их около 44 млрд).

В случае введении маркировки на эти позиции государство дополнительно получит 21,9 млрд рублей, считают специалисты. Средства поступят в бюджет из-за роста количественных показателей — налога на прибыль и доходы физических лиц, а также страховых взносов. При замещении незаконной продукции прибыль производителей составит 52,6 млрд рублей.

— С учетом этого мы считаем, что маркировка целесообразна и не приведет к различным негативным последствиям, — заключила руководитель центра отраслевой экономики НИФИ Инна Рыкова.

Ранее представители научно-исследовательского института Минфина уже сообщали «Известиям», что маркировка молока и воды не вызовет роста цен. Наоборот, контроль за продукцией позволит стабилизировать рынок. Кроме того, за шесть следующих лет государство получит дополнительно более 167 млрд рублей, а с полок магазинов пропадет нелегальная продукция.