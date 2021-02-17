«Лукойл» предложил выкупить австралийскую компанию FAR за $170 млн

Нефтяная компания ПАО «Лукойл» предложила компании FAR из Австралии выкупить 100% их акций по 2,2 австралийских цента за акцию. В общей сложности стоимость FAR оценили примерно в $170,4 млн (220 млн австралийских долларов), говорится в сообщении компании из Австралии.

В FAR указали, что «Лукойл» в своем предложении указал на выгоду от сделки для акционеров австралийской компании, а также заявил о готовности предоставить FAR финансовую поддержку, которая поможет справиться с последствиями объявленного дефолта.

Подчеркивается, что компания «Лукойл» изъявила желание приобрести не менее 50,1% акций в FAR. В свою очередь австралийская организация отложила собрание акционеров, которое было назначено на 18 февраля. На нем планировалось рассмотреть вопрос продажи доли в сенегальском проекте RSSD австралийской компании Woodside.

Кроме того, в сообщении указано, что FAR дважды допустила дефолт по платежам, которые связаны с реализацией проекта RSSD: в январе 2021 года на $19,9 млн и в феврале на $24 млн.

В ноябре 2020 года стало известно, что провайдер цифровых услуг «Ростелеком» заключил юридически обязывающее соглашение о приобретении ООО «Лукойл-Информ» (телеком-бизнес группы «Лукойл»).

Согласно условиям договора, «Ростелеком» приобретет 50,1% ООО «Лукойл-Информ» в момент заключения сделки, также компании могут реализовать опционы на оставшиеся 49,9% долей в 2023 году.

Указывалось, что итоговая сумма сделки с учетом опционов будет зависеть от результатов деятельности приобретаемой компании. Она составит не менее 2 млрд рублей, уточнили в «Ростелекоме».