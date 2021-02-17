Совфед одобрил закон о штрафах за санкции в отношении российских СМИ

Совет Федерации в среду, 17 февраля, одобрил закон о миллионных штрафах за санкции в отношении российских СМИ, граждан со стороны владельцев информационных ресурсов, а также за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета. Об этом говорится на сайте СФ.

Закон предусматривает штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан в размере от 50 тыс. до 3 млн рублей: нарушение влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 до 100 тыс. рублей; для должностных лиц — от 200 до 400 тыс.; для юрлиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Согласно закону, при повторном нарушении суммы штрафов увеличатся и составят от 60 тыс. до 1 млн рублей.

Владельцы инфоресурсов, которые вводят рестрикции в отношении российских СМИ и граждан, должны будут заплатить от 50 тыс. до 3 млн рублей. Повторное нарушение повлечет выплату от 200 тыс. до 300 тыс. рублей (физические лица), от 500 тыс. до 700 тыс. (должностные лица), от 1,5 млн до 3 млн рублей (юридические лица).

Также закон увеличит в два раза сумму штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальный размер достигнет 500 тыс. рублей. За незаконную обработку личной информации гражданам выпишут штраф от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, юридическим лицам — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Повторное нарушение даст право увеличить санкции в два раза.

Кроме того, если будет допущена обработка персональных данных без письменного согласия владельца штрафы составят от 6 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан; от 20 тыс. до 40 тыс. рублей — для должностных лиц; от 30 тыс. до 150 тыс. рублей — для юрлиц.

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