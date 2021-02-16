Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Эксперты заявили о превращении пандемии коронавируса в эндемию
Общество
Правительство выделит свыше 25,4 млрд рублей на финансирование медучреждений
Мир
Премьер Украины заявил об отсутствии препятствий для вступления страны в НАТО
Общество
ГП утвердила обвинение против норильских чиновников из-за аварии на ТЭЦ
Мир
На Украине сравнили с актом капитуляции выполнение Минских соглашений
Мир
Взрыв на газораспределительном узле в Луганске признали диверсией
Спорт
Карацев встретится с Джоковичем в полуфинале Australian Open
Мир
Посол РФ опроверг сведения о гибели российских инструкторов в ЦАР
Политика
Дегтярев доложил Путину о работе властей Хабаровского края за полгода

Комитет Совфеда одобрил закон о штрафах за санкции против российских СМИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил закон о миллионных штрафах за санкции в отношении СМИ РФ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов. Об этом сообщается во вторник, 16 февраля.

Ход углем: Латвия заплатит за преследования русских журналистов
Внештатных сотрудников СМИ России подвергают репрессиям

Как уточняется, закон будет рассмотрен на совещании 17 февраля, говорится на сайте Совфеда. Размеры штрафов будут зависеть от состава административного правонарушения, юридических лиц могут обязать заплатить от 20 тыс. до 700 тыс. рублей, а в некоторых случаях их деятельность могут приостановить.

Согласно закону, при повторном нарушении суммы штрафов увеличатся и составят от 60 тыс. до 1 млн рублей.

Владельцы инфоресурсов, которые вводят рестрикции в отношении российских СМИ и граждан, должны будут заплатить от 50 тыс. до 3 млн рублей. Повторное нарушение повлечет выплату от 200 тыс. до 300 тыс. рублей (физические лица), от 500 тыс. до 700 тыс. (должностные лица), от 1,5 млн до 3 млн рублей (юридические лица).

Также закон увеличит в два раза сумму штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальный размер достигнет 500 тыс. рублей. За незаконную обработку личной информации гражданам выпишут штраф от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, юридическим лицам — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. Повторное нарушение даст право увеличить санкции в два раза.

Кроме того, если будет допущена обработка персональных данных без письменного согласия владельца штрафы составят от 6 тыс. до 10 тыс. рублей для граждан; от 20 тыс. до 40 тыс. рублей — для должностных лиц; от 30 тыс. до 150 тыс. рублей — для юрлиц.

Ранее в этот же день Государственная дума в третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушение деятельности НКО и физических лиц, которые были признаны иностранными агентами. За подобное нарушение будет назначен штраф для граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021