Ученые обнаружили способные размножаться на Марсе организмы

Исследователи из Бременского университета в Германии обнаружили микроорганизмы, которые были бы способны расти и размножаться на Марсе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в среду, 17 февраля, в журнале Frontiers in Microbiology.

Согласно его результатам, из цианобактерий, или сине-зеленых водорослей, можно создать настоящие системы жизнеобеспечения для будущих колонистов планеты. Питаться организмы будут газами атмосферы планеты.

По мнению ученых, эти бактерии способны развиваться во взвеси марсианской пыли, а значит, их можно использовать и для создания пищи для других культур на этой планете.

В сентябре 2020 года на южном полюсе Красной планеты обнаружили сеть соленых озер. Водоемы образовались на Марсе более 3,5 млрд лет назад. Открытие удалось сделать с помощью аппарата Mars Express. Исследовательская станция собирает данные о планете уже 17 лет. По данным исследователей, в первые эпохи существования планета была похожа на Землю.