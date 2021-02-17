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Число корпоративов на 23 февраля и 8 марта снизилось наполовину

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Количество корпоративных вечеринок на 23 февраля и 8 марта сократилось более, чем наполовину. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого 17 февраля опубликовало «РИА Новости».

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«В этом году в 53% российских компаний корпоративные мероприятия не планируют ни в связи с Днем защитника Отечества, ни в связи с Международным женским днем. Год назад без корпоративов в эти дни обходились 44% работодателей», — говорится в исследовании.

В большинстве случаев отказываются от корпоративов компании с численностью персонала от 100 до 1 тыс. человек (59%), а также предприятия сферы услуг (665) и промышленности (62%). Большинство компаний, которые решили обойтись без корпоратива, — из Санкт-Петербурга (60%).

Проводить корпоратив в оба праздника планируют только 19% работодателей, из которых большинство — компании банковской сферы (23%). Провести объединенные торжества планируют 7% компаний, праздник только на 23 февраля собирается устроить 1% российских компаний, только на 8 марта — 2%.

Ранее в Роструде напомнили, что на неделе с 15 по 21 февраля будет шесть рабочих дней, после чего россиян ожидают три выходных — с 21 по 23 февраля включительно.

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