В госдепартаменте заявили, что президент США Джо Байден намерен завершить долгие военные операции США, передает телеканал «Известия».

Точных сроков ведомство пока не называет. Вашингтон намерен провести

консультации с зарубежными союзниками. На конец недели запланирована

встреча министров обороны НАТО. Отмечается, что глава минобороны США Ллойд Остин с нетерпением ждет переговоров.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.