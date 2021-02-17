США заявили о способности Ирана обогатить ядерный материал для оружия за 3 месяца

Иран может обогатить ядерный материал в оружейных целях за три месяца. Такую точку зрения 16 февраля выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Результат сегодня в том, что Иран значительно приблизился к возможности производства ядерных материалов для оружия по сравнению с тем, когда соглашение (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, СВПД. — Ред.) действовало. Так называемое время прорыва, которое может потребоваться Ирану для производства ядерного материала оружейного качества, было увеличено соглашением на год. Теперь, согласно отчетам, у нас осталось три или четыре месяца», — сказал он в интервью радио NPR.

Блинкен подчеркнул, что США вернется к СВПД в том случае, если Иран будет соблюдать условия соглашения, однако, он полагает, что необходимо работать над более долгосрочными и серьезными договоренностями в этой сфере. В частности, новое соглашение должно охватывать иранскую баллистическую ракетную программу, а также якобы имеющие место дестабилизирующие действия Тегерана в других странах.

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию экономического давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях. В ноябре 2020 года Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций, а затем еще несколько раз расширяли санкционный перечень.