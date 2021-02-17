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В Мособлдуме предложили ввести штрафы за нарушение правил выгула животных

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В Мособлдуме разрабатывают законодательную инициативу по установлению штрафов за нарушение требований к содержанию животных. Об этом говорится на сайте регионального парламента во вторник, 16 февраля.

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Разработкой документа занимается комитет по вопросам аграрной политики и потребительского рынка. Вопрос обсуждали депутаты с представителями Минсельхоза и прокуратуры региона на выездном заседании ранее в тот же день.

По словам председателя комитета Сергея Керселяна, отсутствие штрафов ведет к тому, что недобросовестные владельцы животных не соблюдают требования к содержанию домашних питомцев.

«То есть правила есть, а наказать нарушителей невозможно. Мы не можем ввести ответственность в областной КоАП, так как субъекты не наделены соответствующими полномочиями. Однако устранять возникший правовой пробел все-таки необходимо», — подчеркнул Керселян.

В пресс-службе Мособлдумы напомнили, что федеральным законодательством установлены требования к содержанию животных, в том числе к выгулу, но штрафы за нарушения не предусмотрены, пишет агентство городских новостей «Москва».

В разрабатываемой законодательной инициативе подобные санкции прописаны — например, если собака гуляет без намордника и поводка. Документ направят на рассмотрение в Госдуму уже весной, пишет РИАМО.

Летом 2020 года президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в беседе с «Известиями» поддержал штрафы за прогулки с собакой без намордника, чтобы напомнить хозяевам питомцев об их ответственности. При этом он заявил, что глобально штрафы не решат проблему случаев с нападениями собак на граждан.

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