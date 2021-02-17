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«Барселона» предложила Нурмагомедову прекратить болеть за «Реал»

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Футбольный клуб «Барселона» предложил российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову перестать болеть за мадридский «Реал».

Во вторник, 16 февраля, россиянин сделал публикацию в Instagram, где написал, что направляется на матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Барселоной» и ПСЖ.

При этом боец уточнил, что будет болеть за парижан, добавив хештег HalaMadrid («Вперед, Мадрид»), уточняет «Газета.ру».

В комментариях к посту Нурмагомедова отметился официальный аккаунт «Барселоны».

«Ты уверен? Никогда не поздно измениться», — говорится в сообщении каталонского клуба.

Противостояние «Барселоны» и ПСЖ завершилось волевой победой парижской команды (1:4). Счет в матче на 27-й минуте отрыл форвард каталонцев Лионель Месси, успешно реализовав пенальти. После этого хет-трик оформил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, еще один гол на счету Мойзе Кина.

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