Аэропорт Катании приостановил работу после извержения вулкана Этна

Аэропорт Катании — второго по величине города итальянского острова Сицилия — приостановил прием и отправку рейсов из-за извержения вулкана Этна. Об этом 16 февраля сообщило агентство ANSA.

Высота выбросов пепла превышает 1 км. Тем не менее, по словам специалиста Национального института геофизики и вулканологии Марока Нери, извержение не представляет опасности для окрестных городов.

«По состоянию на данный момент — можно не волноваться и наслаждаться зрелищем», — сказал он.

20 января сообщалось что вулкан Этна выбросил фонтаны раскаленной лавы. По словам специалистов, образовался огромный столб пепла высотой в 4 км. Отмечается, что извержение сопровождалось раскатами грома и подземными толчками.