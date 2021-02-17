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Аэропорт Катании приостановил работу после извержения вулкана Этна

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Аэропорт Катании — второго по величине города итальянского острова Сицилия — приостановил прием и отправку рейсов из-за извержения вулкана Этна. Об этом 16 февраля сообщило агентство ANSA.

Высота выбросов пепла превышает 1 км. Тем не менее, по словам специалиста Национального института геофизики и вулканологии Марока Нери, извержение не представляет опасности для окрестных городов.

«По состоянию на данный момент — можно не волноваться и наслаждаться зрелищем», — сказал он.

20 января сообщалось что вулкан Этна выбросил фонтаны раскаленной лавы. По словам специалистов, образовался огромный столб пепла высотой в 4 км. Отмечается, что извержение сопровождалось раскатами грома и подземными толчками.

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