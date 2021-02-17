Ритейл предупредил о росте цен на яйца и мясо птицы

Торговые сети уведомили Минпромторг о том, что производители яиц и мяса птицы запросили повышение отпускных цен на величину до 10%. Об этом «Известиям» рассказал источник на розничном рынке. Собеседник издания уточнил, что в подобных ситуациях, когда запросы производителей объективны и обоснованы с экономической точки зрения, ритейлеры стараются постепенно повышать стоимость товаров, растягивая этот процесс во времени.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил «Известиям», что торговые сети уведомили Минпромторг о предложениях производителей яиц и мяса птицы. По словам эксперта, объемы продукции на рынке сокращаются из-за сезонного фактора и массового распространения птичьего гриппа. Напомним, вспышки вируса зафиксировали сначала на юге страны — в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области. Затем болезнь появилась и в других регионах.

Производители ссылаются на рост стоимости кормовой базы, а также на существенное сокращение поголовья. Всё это увеличивает внутренние издержки, а также вынуждает производителей заявлять о повышении закупочной стоимости. Экономическое обоснование для повышения цены исчерпывающее, подчеркнул Сергей Беляков. Он уточнил, что пока сети, учитывая сокращение платежеспособного спроса, не принимали столь высокого повышения — в 10%.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что не располагают информацией о повышении отпускных цен со стороны основных поставщиков птицеводческой продукции. Хотя увеличение затрат на корма и импортные составляющие, ухудшение эпизоотической обстановки в ряде регионов, а также повышение потребительского спроса на мясо птицы и яйца могут создать предпосылки для некоторого повышения отпускных цен в краткосрочной перспективе, признали в ведомстве. Но предпосылок для существенного роста цен на товары нет, сказали там.

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