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Музеи и дворцы Петергофа откроют для посетителей

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Жители Петербурга и туристы вновь могут посетить музеи и дворцы Петергофа. Как рассказали в пресс-службе государственного музея-заповедника, с 20 февраля можно будет увидеть историко-культурный проект «Государевы потехи», «Банный корпус», «Дворец «Коттедж», «Фермерский дворец» и «Картинный дом» в Ораниенбауме.

Будет доступна для осмотра вся экспозиция Большого петергофского дворца, передает телеканал «78». Увеличено допустимое число посетителей: музей «Особая кладовая» — 10 человек, «Государевы потехи», «Банный корпус», «Фермерский дворец» и «Картинный дом» в Ораниенбауме — 15 человек, дворец «Коттедж», Большой петергофский дворец, музей «Церковный корпус» — 20 человек.

Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что «высокий туристический сезон», которого не было в прошлом году по причине введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса, в этом году состоится. Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев выразил надежду на то, что восстановлению турпотока поспособствует проведение в городе матчей чемпионата Европы по футболу.

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