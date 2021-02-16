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Власти Петербурга выразили надежду на «высокий турсезон» в 2021 году
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Власти Петербурга выразили надежду на «высокий турсезон» в 2021 году

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Власти Санкт-Петербурга рассчитывают, что «высокий туристический сезон», которого не было в прошлом году по причине введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса, в этом году состоится. Об этом сообщил во вторник, 16 февраля, председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

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«Мы надеемся, что «высокий сезон» в этом году в Санкт-Петербурге — с учетом соблюдения мер эпидемиологической безопасности — всё же состоится. В феврале-марте мы будем активно продвигать наши предложения, новую туристскую и культурную географию Санкт-Петербурга на туристском рынке России, рассказывая, почему можно приезжать в город много раз, возвращаясь к нам снова и снова», — сказал Корнеев в беседе с ТАСС.

Он также выразил надежду на то, что восстановлению турпотока поспособствует проведение в городе матчей чемпионата Европы по футболу.

Помимо этого, как отметил Корнеев, гостей будут интересовать музеи, театры и другие достопримечательности города.

7 февраля стало известно, что старт новой распродажи туров по России с кешбэком начнется в феврале. Как сообщала глава Ростуризма Зарина Догузова, основные условия программы останутся такими же, что и были в октябре–декабре 2020 года.

Также глава Ростуризма отметила, что в 2021 году прогнозируется увеличение внутреннего турпотока в России на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Догузова добавила, что достичь таких показателей можно будет при отсутствии локдауна.

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