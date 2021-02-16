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Президент Египта призвал граждан страны ограничить рождаемость

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости сократить темпы рождаемости в стране. Свое заявление он сделал во вторник, 16 февраля, в ходе торжественного открытия ряда медицинских объектов в провинции Исмаилия.

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По словам главы государства, перенаселение в Египте — вопрос национальной безопасности. Он отметил, что граждане страны не почувствуют влияния госрасходов на общенациональные проекты и инфраструктуры, если ежегодный прирост населения не сократится с 2,4 млн до 400 тыс. человек.

«Зачем вам ребенок, которого вы не можете прокормить и не знаете, как его устроить на работу? В результате 50% живут в трущобах и строят дома на сельскохозяйственных землях, что истощает наш источник пищи», — цитирует ас-Сиси издание Egypt Today.

В свою очередь, министр социальной солидарности Египта Невин аль-Кабадж заявила, что в рамках кампании «Двух [детей] — достаточно» уже было совершено пять миллионов визитов к 750 тыс. сельских женщин, чтобы повысить их осведомленность о планировании семьи.

Согласно последним данным, численность населения Египта превысила 101 млн человек. По данному показателю страна лидирует среди арабских стран.

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