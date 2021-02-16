Две новые модельные библиотеки откроются в Рязанской области

В Рязанской области в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура» откроются две новые модельные библиотеки. По итогам отбора по 5 млн рублей на модернизацию получат Елатомская поселковая библиотека и Касимовская центральная детская библиотека имени Ганзен.

В прошлом году модельные библиотеки были созданы в Сасовском, Рыбновском, Касимовском районах, а также на базе Центральной детской библиотеки имени Есенина в Рязани. На обновление учреждений из федерального и областного бюджета было выделено 31 млн рублей. Об этом сообщает 62INFO.ru.

Напомним, в Рязанской области на реализацию нацпроекта «Культура» потратят 283,6 млн рублей в 2021 году. В частности, деньги пойдут на завершение второго этапа строительства ДК в деревне Ровное в Рязанском районе и на возведение ДК в деревне Ямбирно в Шацком районе. Планируется купить два передвижных многофункциональных культурных центра для сел и провести реновацию Рязанского театра драмы.