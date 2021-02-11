Рязанской области выделят около 300 млн рублей на нацпроект «Культура»

В Рязанской области на реализацию нацпроекта «Культура» потратят 283,6 млн рублей в 2021 году. В частности, деньги пойдут на завершение второго этапа строительства ДК в деревне Ровное в Рязанском районе и на возведение ДК в деревне Ямбирно в Шацком районе.

Кроме того, как пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на региональное правительство, в этом году планируется купить два передвижных многофункциональных культурных центра для сел и провести реновацию Рязанского театра драмы.

По словам регионального министра культуры и туризма Виталия Попова, в прошлом году на этот нацпроект Рязанская область получила 129 млн рублей.

На эти деньги удалось построить клуб со зрительным залом на 80 мест в селе Кипчаково в Кораблинском районе, сделать капитальных ремонт в семи детских школах искусств и оснастить несколько учреждений учебными материалами и оборудованием.

Также в 2020 году были восстановлены объекты в усадьбе Кашиных в музее-заповеднике Сергея Есенина. По модельному стандарту модернизировали четыре библиотеки.