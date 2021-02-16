Морозы в Калужской области побили рекорды 42-летней давности

В Калужской области температура в ночные часы опускалась до значений 42-летней давности. На метеостанции в Жиздринском районе было зафиксировано –32,1 градуса.

По словам губернатора Владислава Шапши, такой мороз наблюдался в этом регионе в последний раз в 1979 году, пишет газета «Весть».

Губернатор сообщил, что все службы жизнеобеспечения и все предприятия коммунального комплекса работают в эти дни в режиме повышенной активности. Аварий пока не зафиксировано.

В ночь на 16 февраля температура в Москве опускалась до –22 градусов. Таким образом, эта ночь стала самой морозной с начала этого месяца. Предыдущий минимум был зафиксирован 8 февраля: –19,3 градуса.