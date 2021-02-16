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Санатории Крыма обязали иметь запас воды на три дня

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В Крыму средства размещения должны иметь запасы воды на три дня. Решение принято на заседании совета министров республики. Санаторно-курортные организации обязали обеспечить трехдневный запас воды для хозяйственных и бытовых нужд.

По словам республиканского министра курортов и туризма Вадима Волченко, все работающие санатории и отели Крыма уже имеют такой запас.

ИА «Крыминформ» уточняет, что ограничения в подаче воды сейчас действуют в Ялте и Симферополе, а в ближайшее время их введут в Алуште.

Дефицит воды на Крымском полуострове возник из-за засухи 2020 года и перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.

15 февраля глава Крыма Сергей Аксенов распорядился выяснить причину массовых жалоб на водоснабжение в республике, в частности на мутную воду в домах жителей Симферополя. Аксенов сказал, что водоснабжение в Крыму после таяния выпавшего снега должно улучшиться.

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