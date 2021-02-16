Пешеходную зону обустроят в историческом центре Великого Новгорода

В Великом Новгороде после реконструкции исторического центра появится пешеходная зона. Работы проведут на Ильиной улице. Речь идет об участке от Большой Московской до церкви Спаса Преображения.

Там заменят дорожное покрытие и коммунальные сети, озеленят территорию и проведут другие элементы благоустройства. Запланированы археологические исследования. Пешеходная зона появится на части улицы и площади вокруг храма Спаса Преображения. Ширина нового общественного пространства превысит 8 м. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Напомним, строительство аэропорта в Великом Новгороде начнется только в 2025 году, а не в 2022-м, как изначально планировалось. В 2020 году были скорректированы различные цели федерального проекта. Из-за этого реализацию проекта пришлось отложить. Аэропорт возведут в Кречевицах.