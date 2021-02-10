Аэропорт в Великом Новгороде начнут строить в 2025 году

Строительство аэропорта в Великом Новгороде начнется только в 2025 году, а не в 2022-м, как изначально планировалось. Об этом глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько сказал в интервью газете «Транспорт России».

По его словам, в 2020 году были скорректированы различные цели федерального проекта. Из-за этого реализацию проекта пришлось отложить, передает ИА FlashNord. Аэропорт возведут в Кречевицах. Ранее там находился военный аэродром.

В конце января международный аэропорт Челябинска открылся после реконструкции. В воздушной гавани появились интерактивные элементы и арт-объекты для того, чтобы скрасить ожидание рейса пассажирам.