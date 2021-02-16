На Кубани обокрали 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В Краснодарском крае у 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны украли сбережения. Об этом во вторник, 16 февраля, написал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«В Кропоткине неизвестный ограбил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Михайловича Терехова, похитил все сбережения. Переговорил с нашими правоохранительными органами. Этому делу уделят особое внимание. Уверен, что грабитель будет найден и наказан по всей строгости закона», — сообщил Кондратьев.

Он также отметил, что региональные и муниципальные власти окажут ветерану поддержку на время расследования дела. Уже предприняты все необходимые меры.

Ранее, 12 февраля, в Скопинском районе Рязанской области жертвой ограбления стала 70-летняя жительница деревни Свинушки. У нее из дома похитили почти 150 тыс. рублей. По подозрению в преступлении были задержаны 25-летний мужчина и 29-летняя женщина, проживающие в Скопине. Часть похищенного у них изъяли. Как выяснилось, деньги им требовались на алкоголь и наркотики. О пенсионерке они узнали от знакомых.