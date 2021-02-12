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Молодая пара похитила 150 тыс. рублей у пожилой жительницы Рязанской области

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В Скопинском районе Рязанской области жертвой ограбления стала 70-летняя жительница деревни Свинушки. У нее из дома похитили почти 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным ведомства, женщина на некоторое время ушла из дома, а когда вернулась, обнаружила взломанную входную дверь. Внутри дома были разбросаны вещи, все накопления исчезли, пишет РИА «7 новостей».

Сумма ущерба составила 149 тыс. рублей. Известно, что пожилая женщина собирала деньги на похороны и на подарки родственникам.

По подозрению в преступлении были задержаны 25-летний мужчина и 29-летняя женщина, проживающие в Скопине. Часть похищенного у них изъяли. Как выяснилось, деньги им требовались на алкоголь и наркотики. О пенсионерке они узнали от знакомых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Мужчина также проходит по ч. 2 ст. 288 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств»).

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