Эксперты заявили о превращении пандемии коронавируса в эндемию

Вирус COVID-19 может не только не исчезнуть после массовой вакцинации, но и превратиться в новую форму эндемического заболевания. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает The Economist.

Эксперты говорят о том, что скорее всего, коронавирус не пропадет, а будет еще многие годы находиться на планете и напоминать о своем существовании. И, несмотря на прогнозы ученых о возможном будущем после вакцинации, правительству стран нужно обратить внимание на серьезные последствия, которые можно наблюдать уже сейчас.

Вакцины, по мнению автора, не полностью защищают от легкого и бессимптомного заболевания коронавирусом. Они позволяют снизить уровень госпитализации и последствий после тяжелого лечения пациента.

«Не будет преувеличением, если мы назовем вакцинацию чудом. Всего через год с небольшим после обнаружения этого вируса медики уже провели 148 млн вакцинаций», — отмечается в статье.

Однако, несмотря на положительную динамику, расслабляться не стоит. Одной из причин дальнейшего циркулирования COVID—19 является сложнейшая задача по вакцинации более 7,8 млрд человек. Приблизительно 85% стран, по подсчетам автора, еще даже не начали проводить массовую вакцинацию или обращать внимание на ее значимость у населения.

«И пока миллиарды людей в этих странах не почувствуют укол иглы шприца, а это может случиться не раньше 2023 года, все они будут представлять собой своего рода «топливо» для коронавируса», — предупреждает The Economist.

Еще одна причина стойкости коронавируса заключается в его новых штаммах, которые частично не позволяют работать вакцинам по назначению. Третья же проблема — наличие большого количества людей, которые намеренно отказываются от вакцинации. Автор отмечает, что в случае появления новых мутаций вируса необходимо, чтобы около 80% всего населения уже имело иммунитет.

Он также рекомендует следовать стандартному руководству по средствам мер безопасности (ношении маски, перчаток, антисептиков). Эти небольшие правила современной жизни позволят человечеству противостоять вирусу.

Ранее, 15 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса.

«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы коронавирусом, вызывающим COVID-19», — рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в интервью, опубликованном в Twitter.

Она также заявила о том, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается «иммунный ответ». Однако не у всех пациентов он является в достаточной степени сильным. Она пояснила, что у организации пока нет ответа на вопрос о том, какова продолжительность иммунитета от заражения коронавирусом.