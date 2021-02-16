В Красноярском крае 26 вагонов с углем сошли с рельсов
В Курагинском районе Красноярского края произошел сход 26 вагонов с углем. Об этом во вторник, 16 декабря, говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«По предварительной информации, 16.02.2021 в 17:45 местного времени (13:45 мск) при следовании грузового поезда на перегоне Стофато–Джебь Красноярской железной дороги в Курагинском районе Красноярского края произошел сход 26 груженых углем вагонов», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал.
Отмечается, что по факту произошедшего прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. На место происшествия выехал абаканский транспортный прокурор.
6 февраля 17 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Нанагры Забайкальской железной дороги. Движение на станции было приостановлено, возникли задержки пассажирских поездов. Пострадавших в ходе происшествия нет.