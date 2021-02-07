На станции Нанагры в Забайкалье с рельсов сошли 16 вагонов грузового поезда, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги в воскресенье, 7 февраля.

Инцидент произошел в субботу в 23:56 (мск). На данный момент движение на станции временно приостановлено, ожидаются задержки пассажирских поездов. Пострадавших в ходе происшествия нет, угроза экологической безопасности отсутствует.

«На станции Нанагры Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 16 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути», — сказано в сообщении.

К месту происшествия для ликвидаций последствий схода направлены восстановительные поезда, на железной дороге работает оперативный штаб. Причины произошедшего устанавливаются.

В конце января сообщалось, что на железной дороге в Кунгуре произошел крупный разлив топлива. Жителей домов, расположенных рядом с местом происшествия, эвакуировали.