Основатель «Пятерочки» прокомментировал выдвинутые против него обвинения

Основатель сети супермаркетов «Пятерочка» Андрей Рогачев в настоящее время находится не в России. Об этом сам бизнесмен рассказал во вторник, 16 февраля, «Известиям», не уточнив, в какой именно стране он пребывает.

Он не слышал о возбуждении в отношении него уголовного дела в России по статье «Вымогательство». По словам Рогачева, он с 2018 года судится со своим бывшим партнером Михаилом Горияновым в Высоком суде Лондона. Бизнесмены делят активы общей компании М1, которая с 2015 года управляла Каширским, Коптевским, Северным, Усачевским и Волгоградским рынками в Москве.

Как уточнил бизнесмен, Гориянов до сих пор не вернул ему чуть меньше $20 млн. Именно эту сумму, по словам Рогачева, его бывший партнер перевел в том числе со счетов общей компании на свои.

«Дело, которое возбудили против меня в России по статье «Вымогательство», не первое за эти годы. Таким образом, Михаил Гориянов пытается давить на меня через правоохранительные органы», — сказал он.

Рогачев отрицает захват каких-либо рынков в 2015 году. Хотя, сказал он, «в 2015 году Миша захватывал Усачевский, Волгоградский и Каширский рынки».

Главная причина организации дела против него, уверен бизнесмен, — это нежелание Гориянова возвращать украденные деньги.

Ранее в этот день РЕН ТВ сообщил о том, что Рогачева заподозрили в вымогательстве миллионов долларов. Речь идет о его попытке заставить Гориянова отдать ему 20% доли от совместно приобретенной в Москве недвижимости и бизнеса.