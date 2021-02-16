Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Посол РФ опроверг сведения о гибели российских инструкторов в ЦАР
Политика
Дегтярев доложил Путину о работе властей Хабаровского края за полгода
Происшествия
В Красноярском крае 26 вагонов с углем сошли с рельсов
Мир
В Норвегии коронавирус выявили у экипажей рыболовных судов из России
Общество
«Норникель» не будут обжаловать штраф в 146 млрд рублей
Общество
В Мосгордуме предложили провести референдум о памятнике на Лубянке
Общество
Минздрав РФ отметил высокий интерес к вакцине «Спутник V»
Туризм
Власти Петербурга выразили надежду на «высокий турсезон» в 2021 году
Мир
Семь новых случаев заражения Эболой подтвердили в Гвинее

Основатель «Пятерочки» прокомментировал выдвинутые против него обвинения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель сети супермаркетов «Пятерочка» Андрей Рогачев в настоящее время находится не в России. Об этом сам бизнесмен рассказал во вторник, 16 февраля, «Известиям», не уточнив, в какой именно стране он пребывает.

Долги и проводы: рэкетиры держали в страхе привокзальных таксистов
Криминальные персонажи из лихих 1990-х возвращаются на сцену

Он не слышал о возбуждении в отношении него уголовного дела в России по статье «Вымогательство». По словам Рогачева, он с 2018 года судится со своим бывшим партнером Михаилом Горияновым в Высоком суде Лондона. Бизнесмены делят активы общей компании М1, которая с 2015 года управляла Каширским, Коптевским, Северным, Усачевским и Волгоградским рынками в Москве.

Как уточнил бизнесмен, Гориянов до сих пор не вернул ему чуть меньше $20 млн. Именно эту сумму, по словам Рогачева, его бывший партнер перевел в том числе со счетов общей компании на свои.

«Дело, которое возбудили против меня в России по статье «Вымогательство», не первое за эти годы. Таким образом, Михаил Гориянов пытается давить на меня через правоохранительные органы», — сказал он.

Рогачев отрицает захват каких-либо рынков в 2015 году. Хотя, сказал он, «в 2015 году Миша захватывал Усачевский, Волгоградский и Каширский рынки».

Главная причина организации дела против него, уверен бизнесмен, — это нежелание Гориянова возвращать украденные деньги.

Ранее в этот день РЕН ТВ сообщил о том, что Рогачева заподозрили в вымогательстве миллионов долларов. Речь идет о его попытке заставить Гориянова отдать ему 20% доли от совместно приобретенной в Москве недвижимости и бизнеса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021